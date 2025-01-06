"Хто завгодно, але не дурень": Зеленський про страхи і цілі Путіна

Він знищить все навколо, а якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу

Президент Володимир Зеленський вважає, що ціллю Володимира Путіна є розсварити його з обраним президентом США Дональдом Трампом. Російський президент прагне закінчити окупацію території України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. За словами Зеленського, Путін боїться Дональда Трампа.

"Він (Путін – ред.) боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Він цього не хоче, але він дасть пас можливості Путіна, бо в башці у Путіна – розсварити мене з Трампом. В башці у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все в його хворій голові, я абсолютно в цьому впевнений. Тому не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його зупинити війну", — сказав він.

Зеленський також підкреслив, що Трамп "не приходить на все життя", а лише на свій президентський термін.

"Скажімо, він прийшов на 4 роки, а на 5-й рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили? Чому знищили?", — питається президент України.

Він каже, що Путін хто завгодно, але не дурень. Адже, як сказав Зеленський, він підготується, знає всі помилки, розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення і пустить все на виробництво зброї. В нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія.

"І ви думаєте, що після такого приниження він повернеться й буде боротися тільки з Україною? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману про українське бачення справедливого миру, про причини російської агресії та готовність співпрацювати з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.

У перші дні повномасштабної війни Зеленський розмовляв з Лукашенком, той просив вибачення за співучасть Білорусі у війні: "Він казав, що це не я. Мовляв, з моєї території пускали ракети, і пускав Путін. Це його слова".

Зеленський про інавгурацію Трампа: "Я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я знаю, що лідерів не запрошують окремо, але я знаю лідерів, які захочуть і приїдуть. Я така людина — в гості без запрошення не можу".

Президент — про накладення санкцій на Росію після початку повномасштабного вторгнення: "Я завчасно просив їх про санкції, тобто, залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордон, якщо почне вбивати, то тоді. Ну це ху*ня, вибачте".

Відповідь Зеленського на заяву Фрідмана щодо компромісу: "Він на волі після всіх вбивств. І ніхто у світі не здатен його поставити на місце і посадити до в'язниці. Ти вважаєш, це маленький компроміс? Ніхто не пробачить, це неможливо пробачити".

Переговори з Росією можливі лише після зустрічі з президентом США Трампом. Зеленський заявив, що Трамп може зупинити Путіна, бо той "його боїться".

Північна Корея може відправити на війну проти України ще 30-40 тисяч солдатів, і навіть 500 тисяч, заявив Зеленський. За його словами, на війні вже вбито або поранено 3800 солдатів КНДР.

"Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва і купуватимемо всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США".

Раніше "Телеграф" писав, скільки разів Зеленський вилаявся під час подкасту з Фрідманом.