"Хто завгодно, але не дурень": Зеленський про страхи і цілі Путіна
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Він знищить все навколо, а якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу
Президент Володимир Зеленський вважає, що ціллю Володимира Путіна є розсварити його з обраним президентом США Дональдом Трампом. Російський президент прагне закінчити окупацію території України.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. За словами Зеленського, Путін боїться Дональда Трампа.
"Він (Путін – ред.) боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Він цього не хоче, але він дасть пас можливості Путіна, бо в башці у Путіна – розсварити мене з Трампом. В башці у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все в його хворій голові, я абсолютно в цьому впевнений. Тому не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його зупинити війну", — сказав він.
Зеленський також підкреслив, що Трамп "не приходить на все життя", а лише на свій президентський термін.
"Скажімо, він прийшов на 4 роки, а на 5-й рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили? Чому знищили?", — питається президент України.
Він каже, що Путін хто завгодно, але не дурень. Адже, як сказав Зеленський, він підготується, знає всі помилки, розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення і пустить все на виробництво зброї. В нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія.
"І ви думаєте, що після такого приниження він повернеться й буде боротися тільки з Україною? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману про українське бачення справедливого миру, про причини російської агресії та готовність співпрацювати з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.
- У перші дні повномасштабної війни Зеленський розмовляв з Лукашенком, той просив вибачення за співучасть Білорусі у війні: "Він казав, що це не я. Мовляв, з моєї території пускали ракети, і пускав Путін. Це його слова".
- Зеленський про інавгурацію Трампа: "Я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я знаю, що лідерів не запрошують окремо, але я знаю лідерів, які захочуть і приїдуть. Я така людина — в гості без запрошення не можу".
- Президент — про накладення санкцій на Росію після початку повномасштабного вторгнення: "Я завчасно просив їх про санкції, тобто, залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордон, якщо почне вбивати, то тоді. Ну це ху*ня, вибачте".
- Відповідь Зеленського на заяву Фрідмана щодо компромісу: "Він на волі після всіх вбивств. І ніхто у світі не здатен його поставити на місце і посадити до в'язниці. Ти вважаєш, це маленький компроміс? Ніхто не пробачить, це неможливо пробачити".
- Переговори з Росією можливі лише після зустрічі з президентом США Трампом. Зеленський заявив, що Трамп може зупинити Путіна, бо той "його боїться".
- Північна Корея може відправити на війну проти України ще 30-40 тисяч солдатів, і навіть 500 тисяч, заявив Зеленський. За його словами, на війні вже вбито або поранено 3800 солдатів КНДР.
- "Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва і купуватимемо всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США".
Раніше "Телеграф" писав, скільки разів Зеленський вилаявся під час подкасту з Фрідманом.