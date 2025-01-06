Чому Зеленський дозволяє собі матюкатися останнім часом, — експерт

Народу заходять такі формулювання

Президент України Володимир Зеленський останнім часом дозволяє собі використання нецензурних виразів і народу це заходить. Зокрема, це робиться, щоб привернути увагу США та президент Штатів Дональда Трампа.

Про це сказав політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу "Київ24". Він, зокрема, прокоментував і висловлювання Зеленського з подкасту з американським блогером Лексом Фрідманом, де глава держави обрав неформальний стиль спілкування з використанням матів.

"Народу заходить. Як і розмови про ворожок тощо. У нас часто дивуються, що деякі політики пишуть про те, що хтось сказав 20 років тому. Все це працює. У нашому народі працює і всюди працює. В Україні є така сама історія, як і у Сполучених Штатах Америки", — зазначив Загородній.

Він додав, що формат подкасту за участю Зеленського дозволяв такі вільності у висловлюваннях. І, на його думку, це більше було розраховано на американську аудиторію.

"І головне, що сказав президент, — він знову поставив риторичне запитання. Якщо перефразувати те, що він сказав: "Пан Трамп, ви понти кидали, коли говорили, що припинятимете війну, чи ні?". Це все правильно робиться, тому що це робота на Трампа. Тобто Зеленський запитує публічно: “Ти обіцяв це зробити. Ти обіцяв зробити це справедливо. Іди та виконуй свої обіцянки!". Тому все нормально було зроблено", — вважає Загородній.

Також політтехнолог дотримується думки, що Трамп буде змушений діяти на користь України, а не Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів Зеленський вилаявся під час подкасту з Фрідманом.