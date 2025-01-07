При каких условиях полиция может задержать мужчину и доставить его в ТЦК

Задержание имеют право проводить исключительно полицейские

Военное положение и общая мобилизация в Украине официально продлены до 7 февраля 2025 года. При этом представители полиции могут задерживать военнообязанных и доставлять их в ТЦК и СП. Такие действия правоохранителей возможны, если гражданин нарушил правила воинского учета.

"Телеграф" рассказывает о том, при каких условиях полицейские имеют право задержать военнообязанного мужчину и доставить его в ТЦК.

Во время действия военного положения мужчин мобилизационного возраста (25-60 лет) носить с собой не только документы, удостоверяющие их личность, но и военно-учетные документы.

Если таких документов нет, то во время проверки сотрудники полиции имеют право задержать военнообязанного до установления его статуса. А также доставить его в ТЦК и СП, где будет вручена повестка, выписан штраф или назначена дата для уточнения военно-учетных данных.

Согласно правилам воинского учета, граждане обязаны по вызову районного ТЦК и СП явиться для уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизации .

Также следует помнить, что 18 мая 2024 года вступил в силу "Закон о мобилизации". Среди прочего, он предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение "Резерв+".

Если военнообязанный этого не сделал, то ему грозит штраф до 25,5 тыс. грн, который нужно заплатить в течение 15 дней.

"Те граждане, которые не обновили данные вовремя и получат штраф, после его уплаты все равно должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных. При отсутствии оплаты или данных об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения", — подчеркивают представители ТЦК и СП.

Игнорирование повестки или нарушение правил учета может квалифицироваться как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В таком случае полиция может осуществлять административный розыск и доставку нарушителей в ТЦК.

Задержание военнообязанных возможно в следующих случаях:

зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не стоит на учете или снят с учета;

зафиксированное уклонение от исполнения воинской обязанности в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

Важно помнить, что задержание может производиться исключительно полицейскими при наличии обоснованных оснований. Сами работники ТЦК не вправе задерживать граждан.

Напомним, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Это карается штрафом в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.