Забудьте про черги у сервісних центрах. У "Дії" запускають нову корисну функцію для водіїв

Більше жодних черг

Міністерство цифрової трансформації України запустить нову функцію в застосунку "Дія". Вона дозволить замінити техпаспорт без відвідування сервісних центрів МВС.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у соцмережах. Нова послуга буде корисною власникам автомобілів, які втратили чи пошкодили техпаспорт, змінили особисті дані або хочуть змінити номерний знак. Автовласники зможуть замінити документ буквально за кілька кліків у смартфоні, не витрачаючи час у чергах.

Зараз команда розробників шукає бета-тестувальників, які першими випробують нову функцію та нададуть цінний зворотний зв'язок для її вдосконалення.

Для участі в тестуванні потрібно відповідати таким вимогам:

Бути повнолітнім громадянином України (понад 18 років)

Мати біометричний паспорт або посвідку на проживання в застосунку "Дія"

Бути власником транспортного засобу із свідоцтвом про реєстрацію, доданим у "Дію"

Щоб стати бета-тестувальником, достатньо зареєструватися за вказаним посиланням.

Нагадаємо, в Україні дозволили обирати оператора для доставки водійських посвідчень та номерів. Відтепер водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна отримувати через будь-якого оператора поштового зв'язку.