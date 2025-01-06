ЗСУ зіткнулися з критичною потребою у війську: без цих фахівців воювати буде складно

Мобілізація методом бусифікації, ну вона ніяк не допомагає

У деяких підрозділах ЗСУ катастрофічно бракує пілотів дронів. Це повʼязано з тим, що нема підготовки в тилу.

Про це сказав командир окремої служби БпЛА УДА Ашот Арутюнян в ефірі Ранок.LIVE. Він наголосив, що проблема криється у відсутності належної підготовки в тилу та освітніх ініціатив.

"Я не буду казати про нестачу піхоти, це, мабуть, така вже хвора тема, про яку всі чули. Я безпосередньо стикаюся з операторами дронів. От є дуже велика суттєва нестача підготовлених людей, людей, які знають АЗИ фізики, які знають АЗИ електроніки, які можуть робити якийсь мінімальний ремонт дронів, які можуть прорахувати радіогоризонт для застосування дронів і так далі.Тому нестача пілотів, вона безпосередньо пов'язана з тим, що нема підготовки в тилу цих самих пілотів", — розповів він.

За його словами, методи мобілізації, як "бусифікація", — неефективні для цієї специфіки. А інформаційна кампанія обмежується лише плакатами вздовж доріг.

"І оця мобілізація методом бусифікації, ну вона ніяк не допомагає пілотам. Може вона допомагає піхоті, може вона допомагає штурмовикам і так далі, а от якоїсь медійної кампанії суттєвої, що от сили безпілотної авіації, я бачу її тільки на плакатах вздовж дороги. Ну, як ми знаємо, багато молодих хлопців бояться виїжджати за межі свого населеного пункту, бо бояться цієї бусифікації, то вони, мабуть, цих плакатів і не бачать. А от так, що в інтернеті, по телебаченню, якісь доступні онлайн-курси, ну от "Вікторі Дронс" — це все, що я бачу. Кого є якась хисна, снага, бажання бути оператором БпЛА, знайдіть найближче до себе курси, бо, як я кажу вже третій рік підряд", — розповідає він.

Арутюнян каже, що воювати доведеться всім. Адже ворог сильний, ворог більше нас, сам він не зупиниться. І Америка нам, мабуть, не допоможе, зауважив він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді вважають потрібним викорінити "бусифікацію" та не знижувати мобілізаційний вік