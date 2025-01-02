Чи мобілізують в Україні хворих на ВІЛ і туберкульоз

Деякі діагнози більше не звільняють від мобілізації

Незважаючи на загальну мобілізацію в Україні, деякі громадяни можуть бути звільнені від призову за медичними показаннями. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, що дають право на відстрочку або визнання непридатності до військової служби.

При цьому кожен випадок індивідуальний і розглядається спеціальною лікарською комісією. "Телеграф" розповідає чи можуть мобілізувати людину з ВІЛ і туберкульозом.

Після скасування в травні 2024 року в Україні статусу "обмежено придатний до військової служби" певні захворювання, навіть якщо вони раніше були підставою для обмеженої придатності, більше не звільняють від мобілізації. Це рішення дає змогу розширити мобілізаційний ресурс у країні.

Водночас речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що людей із ВІЛ і туберкульозом дійсно можуть мобілізувати 2025 року. Однак придатність до військової служби залежить від стадії захворювання.

Приміром, якщо людина є безсимптомним носієм ВІЛ або має стабільну хворобу, то вона придатна для мобілізації.

"Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо, залежно від стану здоров'я, специфіки захворювання. Ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб з ВІЛ або туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання", — повідомив Лазуткін.

Речник Міністерства оборони України також зазначив, що для людей із туберкульозом також передбачені чіткі критерії відбору. До військової служби непридатні люди, які мають активний туберкульоз, принаймні легень, з виділеннями мікробактерій або наявністю розпаду легеневої тканини.

Які діагнози не звільняють від мобілізації

Певні захворювання, навіть якщо вони раніше були підставою для обмеженої придатності, більше не звільняють від мобілізації. Серед них:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, які не прогресують або прогресують повільно;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених;

хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади.

Нагадаємо, не мобілізують громадян з деякими захворюваннями кишківника. Якщо у громадянина ці хвороби перебувають у важкій стадії, то його виключають з військового обліку. Таку людину точно не призвуть до Сил оборони. Однак якщо порушення незначні або помірні, то з цими хворобами можна отримати висновок про придатність до несення служби в армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з яким рівнем IQ не мобілізують. Деяких чоловіків із розумовою відсталістю можуть призвати до Сил оборони.