Мінімальний призовний вік 25, але чи можуть призвати раніше

На військову службу призивають чоловіків від 25 років, але є винятки, коли особу можуть мобілізувати до досягнення цього віку

В Україні триває воєнний стан, під час якого військовозобов'язані громадяни отримують повістки. Мінімальний призовний вік чоловіків це 25 років, однак за певних обставин на військову службу можуть призвати раніше.

Юристи Безоплатної правничої допомоги у коментарі "Фактам ICTV" пояснили, що згідно зі законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набув чинності 18 травня 2024 року, мобілізаційний вік з 27 було знижено до 25 років.

Особи, що не досягли 25 років, не служили в армії та не мають військового досвіду, являються призовниками. Такі чоловіки можуть мобілізуватись лише за власним бажанням.

Водночас є випадки, коли чоловіка до 25 років можуть призвати на військову службу. Це стосується:

чоловіків, які пройшли строкову службу в мирний час;

чоловіків, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожує чоловікові, який ігнорує повістку у 2025 році.