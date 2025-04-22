Путін боїться розізлити Трампа. Союзник України вказав на важливий момент

"Великоднє перемир'я" Путіна — операція чарівності

Франція назвала "Великоднє перемир'я" очільника Росії Володимира Путіна "маркетинговою операцією". Париж вважає, що Путін таким чином намагався "не розлютити" президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Рolitico. За його словами, "режим тиші" Кремля був "операцією чарівності" для Трампа.

""Великоднє перемир’я", яке він (Путін — Ред.) дещо несподівано оголосив, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб президент Трамп не став нетерплячим і злим", — сказав Барро.

Він додав, що наразі адміністрація Трампа показує Росії, що її терпець уривається, а домовленість про мир зайшла у глухий кут. Саме тому Путін, прагнучи не розчаровувати Трампа і США, оголосив це "перемир'я". Він намагався показати Штатам, що Кремль "готовий до миру", а от Київ, який не раз звинуватили "у порушенні режиму тиші", — ні.

Але не слід забувати, що Росія відхилила пропозицію України щодо повного припинення вогню, опублікувавши довгий перелік запитань і умов, які відстрочували, і неодноразово порушувала домовленість не завдавати ударів по інфраструктурі України протягом 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський анонсував новий етап мирних переговорів. Вже відомо, де та коли відбудеться зустріч.