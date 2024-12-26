Кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року

Навіть людей, які мають відстрочку, беруть на службу

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 7 лютого 2025 року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 січня 2025 року. За Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Україні призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мали статус "обмежено придатний" і повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Чи мобілізують чоловіків старше 50 років

Згідно із секретною директивою Командування Сухопутних військ, призов чоловіків старше 50 років обмежений. До служби можуть залучати лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціалізації.

Призов молодших за 25 років

Чоловіки до 25 років зі статусом призовників не підлягають мобілізації. Однак, якщо громадянин цього віку отримав статус військовозобов'язаного, наприклад, після служби в армії або закінчення військової кафедри, він може бути призваний.

Мобілізація студентів

Відстрочка надається студентам денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспірантам і докторантам. Але мобілізації підлягають:

студенти заочної або вечірньої форми навчання;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на рівень нижчий за попередній;

студенти, відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

З 2025 року аспіранти-контрактники, які здобувають освіту на денній формі, втрачають право на відстрочку. Вони також можуть бути мобілізовані.

Мобілізація громадян із відстрочкою

Відстрочка має бути підтверджена документально. У разі порушень, неналежного оформлення або несвоєчасного продовження відстрочки громадяни можуть отримати повістку.

Нагадуємо, останнім часом в Україні ходять чутки про зниження мобілізаційного віку. Однак влада не планує мобілізацію з 18 років, попри пропозиції міжнародних партнерів.

Європейські та американські партнери з 2022 року пропонують Україні знизити вік призову до 18-20 років. Проте офіційний Київ дотримується чинних норм призовного віку.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, найефективнішими військовослужбовцями є чоловіки віком 30-45 років. Залучення молодших призовників може негативно вплинути на демографічну ситуацію в країні.

У Верховній Раді наразі відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку, про що повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також спростував інформацію про можливу примусову мобілізацію жінок.

Українські командири підтверджують нестачу особового складу в підрозділах. Водночас вони підкреслюють важливість належного вишколу мобілізованих військових.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Не підлягають призову не тільки за станом здоров’я.