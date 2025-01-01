Цих українців точно не мобілізують у 2025: озвучено причини

Йдеться про декілька випадків

2025 року в Україні триває мобілізація, але є деякі категорії чоловіків, які мають законні підстави на звільнення від служби. Усього є кілька таких причин.

Мобілізація в Україні не стосується чоловіків після 60 років та призовників від 18 до 25-ти. Вони можуть піти служити лише за своїм бажанням. Про це пише УНІАН.

При цьому важливо врахувати, що якщо у чоловіка віку 18-25 років є статус "Військовообов’язаний" (наприклад, є військова спеціальність після закінчення вишу), то тоді можуть призвати.

Хто не підлягає мобілізації в Україні

ті, хто має відстрочку від мобілізації на підставах, прописаних у законодавстві — згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23);

ті, хто заброньований для роботи в тилу – згідно зі статтею 25 вищезазначеного закону;

ті, хто не може служити через стан здоров’я та результати військово-лікарської комісії, це підтверджують — нагадаємо, що повний перелік хвороб, згідно з яким можуть визнати непридатним, зазначено у наказі Міноборони №402 від 14.08.2008 року.

ті, кого виключено із військового обліку не за станом свого здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям потрібно обов’язково пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.