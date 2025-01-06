Псоріаз, дерматит, екзема і не тільки: з якими хворобами не мобілізують в Україні
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Налічується велика кількість таких хвороб
В Україні є деякі категорії громадян, яких не мобілізують через проблеми зі здоров’ям. Зокрема, це стосується і ряду шкірних захворювань.
Про це йдеться в тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, повідомляє "Телеграф".
Важливо врахувати, що діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки після цього можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.
Так, непридатними будуть визнавати тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. У списку такі хвороби:
- фурункул;
- фурункульоз;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцес;
- імпетиго;
- ектиму;
- гостра екзема;
- дерматити;
- пітіріаз рожевий;
- багатоформна еритема;
- парапсоріаз.
Також до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:
- дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);
Статус придатного надаватимуть за наявності діагнозу:
- обмежені, рідко рецидивні форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту; червоний плоский лишай;
- всі форми гніздового облисіння та вітиліго;
- обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедуючими вуграми, хронічна кропив’янка, рецидивуючий набряк Квінке;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які повістки вручатимуть українцям у січні поточного року.