Псоріаз, дерматит, екзема і не тільки: з якими хворобами не мобілізують в Україні

Налічується велика кількість таких хвороб

В Україні є деякі категорії громадян, яких не мобілізують через проблеми зі здоров’ям. Зокрема, це стосується і ряду шкірних захворювань.

Про це йдеться в тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, повідомляє "Телеграф".

Важливо врахувати, що діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки після цього можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.

Так, непридатними будуть визнавати тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. У списку такі хвороби:

фурункул;

фурункульоз;

карбункул;

флегмона;

абсцес;

імпетиго;

ектиму;

гостра екзема;

дерматити;

пітіріаз рожевий;

багатоформна еритема;

парапсоріаз.

Також до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:

дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Статус придатного надаватимуть за наявності діагнозу:

обмежені, рідко рецидивні форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту; червоний плоский лишай;

всі форми гніздового облисіння та вітиліго;

обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедуючими вуграми, хронічна кропив’янка, рецидивуючий набряк Квінке;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які повістки вручатимуть українцям у січні поточного року.