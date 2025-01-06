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Псоріаз, дерматит, екзема і не тільки: з якими хворобами не мобілізують в Україні

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
З якими хворобами шкіри не мобілізують Новина оновлена 06 січня 2025, 11:52
З якими хворобами шкіри не мобілізують. Фото Колаж "Телеграфу"

Налічується велика кількість таких хвороб

В Україні є деякі категорії громадян, яких не мобілізують через проблеми зі здоров’ям. Зокрема, це стосується і ряду шкірних захворювань.

Про це йдеться в тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, повідомляє "Телеграф".

Важливо врахувати, що діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки після цього можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.

Так, непридатними будуть визнавати тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. У списку такі хвороби:

  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектиму;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітіріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Також до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:

  • дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Статус придатного надаватимуть за наявності діагнозу:

  • обмежені, рідко рецидивні форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту; червоний плоский лишай;
  • всі форми гніздового облисіння та вітиліго;
  • обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедуючими вуграми, хронічна кропив’янка, рецидивуючий набряк Квінке;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які повістки вручатимуть українцям у січні поточного року.

Теги:
#Україна #Шкірні захворювання #Мобілізація