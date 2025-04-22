Українці платитимуть менше. Які продукти здешевшали найбільше

Протягом перших місяців 2025 року базові продукти, в основному, дорожчали

Продукти в Україні продовжують дорожчати. У період січня-квітня 2025 найсуттєвіше змінилась вартість на один вид м'яса. Хоча є ті товари, ціни на які зменшились, наприклад капуста.

Яким вийде чек у квітні 2025 на базові продукти, проаналізував "Телеграф", використовуючи дані про середні ціни в "Мінфін". Ми також дізнались, наскільки змінилась сума у порівнянні з січнем поточного року.

Вартість набору продуктів у квітні 2025

До кошика, в основному, входять:

Хліб пшеничний нарізка 650 г, який коштує в середньому 41,65 гривні;

пшеничний нарізка 650 г, який коштує в середньому 41,65 гривні; Макарони 1 кг (пір'я) — 34,83 грн;

1 кг (пір'я) — 34,83 грн; М'ясо , а саме куряче філе 1 кг, — 188,30 гривні, а лопатка свинини — 221,21 грн;

, а саме куряче філе 1 кг, — 188,30 гривні, а лопатка свинини — 221,21 грн; Риба , а саме короп патраний (кіло), — 198,05 грн;

, а саме короп патраний (кіло), — 198,05 грн; Молоко "Простонаше" 1% 900 мл — 48,07 гривні;

"Простонаше" 1% 900 мл — 48,07 гривні; Сир твердий "Звени Гора" голандський 45% 285 грамів — 199,00 грн, а 300 грамів кисломолочного сиру "Простонаше" 9% — 93,66 гривні;

"Звени Гора" голандський 45% 285 грамів — 199,00 грн, а 300 грамів "Простонаше" 9% — 93,66 гривні; 10 штук яєць "Квочка" — 70,0 гривні;

"Квочка" — 70,0 гривні; Масло "Селянське" 72,5% 200 г — 117,25 гривні;

"Селянське" 72,5% 200 г — 117,25 гривні; Олія "Олейна" рафінована 850 мл — 75,27 гривні;

Овочі , а саме:

, а саме: за 1 кіло капусти потрібно віддати 53,10 грн;

за кіло картоплі — 32,60 гривень;

1 кілограм цибулі ріпчастої — 26,13 грн;

кіло моркви — 43,60 гривень;

кіло буряка — 34,93 гривні;

кілограмовий пакет огірків — 129,57 грн.

Фрукти , зокрема яблука українські, можна купити за 49,36 грн;

, зокрема яблука українські, можна купити за 49,36 грн; Кіло цукру продається за ціною 33,32 грн.

Отже, протягом січня-квітня найбільше в ціні додала лопатка свинини, а саме на 29,81 гривні. Водночас є ті продукти, які подешевшали, і найсуттєвіше вартість впала на капусту — на 32 гривні. Далі йде риба (на 5,95 гривні), картопля (на 2,1 гривні), цукор (на 1,25 гривні) та молоко (на 0,82 гривні).

У квітні за цей набір продуктів потрібно віддати 1501,6 гривні, тобто, хоча більшість з цих товарів подорожчала, чек вийде меншим, аніж був у січні — 1581,05 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на лимони поповзуть вгору в Україні.