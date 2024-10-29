Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 3 місяці

Це уже тринадцяте голосування за воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада України розглянула питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації. На засіданні парламенту депутати проголосували за відповідні законопроєкти.

За ухвалення документів виступила більшість народних обранців — 304. Рішення передбачає подовження особливого правового режиму до 7 лютого 2025 року, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Термін дії воєнного стану продовжується на 90 діб з 10 листопада 2024 року. Законопроєкт про мобілізацію синхронізований у часі з документом про воєнний стан.

Це вже тринадцяте голосування парламенту за продовження воєнного стану в Україні. Документи регламентують порядок функціонування органів державної влади в особливий період і визначають механізми взаємодії військового командування з органами місцевого самоврядування. У законі також передбачено збереження чинних процедур мобілізації.

Окремі положення стосуються забезпечення обороноздатності держави. Регламентується порядок використання матеріально-технічних ресурсів. Зберігаються особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав, що може статися, якщо не продовжувати воєнний стан в Україні. Експерти застерігають, що через це може відбутися колапс обороноздатності держави.