Що буде з пенсіями після війни і чому довгоочікуваний момент у декого викликає тривогу

Частина пенсійного забезпечення тримається завдяки надходженням ЄСВ із високих зарплат військових, зокрема бойових виплат

Після закінчення війни та демобілізації надходження до Пенсійного фонду можуть значно знизитися. Вся справа в тому, що зараз левову частку цих надходжень становлять ЄСВ з відносно високих зарплат військових. Проте влада вже має план.

Про нього в інтерв’ю OBOZ.UA розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович. Вона наголосила, що зараз справді частина пенсійного забезпечення тримається завдяки надходженням ЄСВ із високих зарплат військових, зокрема бойових виплат, проте в умовах припинення бойових дій зменшаться і витрати держави на оборону.

"Крім того, планується активне розгортання програм зайнятості та створення нових робочих місць, що дозволить поступово компенсувати частку ЄСВ, яка нині надходить від військових. Це допоможе системно збалансувати ситуацію", — розповіла вона .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з січня в Україні було запроваджено обмеження на надвисокі пенсії. Таким чином, найвища пенсія в Україні зменшилася в рази. Дізнайтеся її розмір в даний час.