З’явилися до хрещення Русі: які українські прізвища походять від імен язичницьких богів

Ці родові імена досить популярні

Деякі українські прізвища мають давнє походження. Родові імена, що походять від назв язичницьких божеств та духів, з’явилися ще до хрещення Русі.

Етнологиня Галина Лозко зібрала такі прізвища та опублікувала їх у праці "Рідні імена. Слов’янський іменослів".

Мабуть, найпоширенішим прізвищем, що має відношення до язичницької релігії, є Дідух. У слов’ян так називала дух предка, який був покровителем роду. Як відомо, у наш час так називають ритуальний сніп – одну з головних різдвяних прикрас українців.

За даними порталу "Рідні", прізвище Дідух є 817-те за поширеністю в нашій країні та налічує 4588 носіїв. Хоча найчастіше його можна зустріти у західних регіонах, його власники мешкають по всій території України.

Також з дохристиянськими божествами може бути пов’язане прізвище Волос. Етнологиня стверджує, що воно походить від імені слов’янського бога достатку Велеса. Хоча дослідження архівів вказують, що в 15 столітті з’явилося ім’я Волос, яке потім перетворилося на прізвище. Зокрема, на це вказує Павло Чучка у праці "Слов’янські особисті імена українців". За останніми зібраними офіційними даними, в Україні прізвище Волос носили 2057 осіб.

Крім того, в Україні поширене прізвище Перун, яке походить від слов’янського верховного божества – бога неба та повелителя грому. Більшість носіїв цього прізвища проживають у Львівській області. Всього відомо про 1178 її носіїв.

Також Галина Лозко перерахувала ще кілька родових імен, які можуть мати язичницьке походження. Це: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чортулинець, Віщун.

Раніше ми розповіли про рідкісні та давні українські прізвища, які відомі ще з часів Запорізької січі. Ці родові імена є унікальними та мають багаторічну історію.