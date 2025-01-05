Ваші пращури були справжніми красенями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку
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Такі прізвища часто зустрічаються й сьогодні
Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Деякі з них вказують на особливі розумові здібності, а деякі — на гарну зовнішність.
Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. За його словами, якщо людина була дуже гарна, її зовнішністю всі милувалися, то вона отримувала прізвище Мальований. Вона означала — "хлопець, як мальований".
Люди із привабливою зовнішністю отримували такі прізвища:
- Гожий;
- Принадний;
- Форемний;
- Хороший;
- Хорошун;
- Хорошко;
- Чистик.
Редько додає, що ті, чиє обличчя було настільки гарним, що здавалося намальованим талановитим художником, давали прізвища Мистецький (від українського слова мистецтво) чи Красуня. У наші часи, згідно з картою поширення прізвищ сайту "Рідні" в Україні живе лише один носій прізвища Красуня, а ось Мистецьких — 12. Людей з прізвищем Гожий в Україні проживає 233.
Зауважимо, що українцям також давали прізвища опираючись особливості їх зовнішності. До прикладу, Висока, Низька, Струнка, Довгопола тощо. Деяким предкам імена роду давали зважаючи на колір волосся: Руда, Білик тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які в давнину давали хитрим людям.