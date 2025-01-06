Ваші предки купалися в грошах, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Таких родових імен є десятки

У великому списку українських прізвищ є ті, котрі наші предки давали лише людям з великим достатком. Ці родові імена вказували на їхній статус в суспільстві.

Детально про це розповів мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Що цікаво, далеко не за кожним із цих родових імен можна відразу зрозуміти, що воно пов’язане з багатством.

Загалом нині налічується кілька десятків таких прізвищ. Частина їх залишається досить поширеною.

Які прізвища давали багатим людям:

Багач (Багач). Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільш поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Дука — синонім слова "багатий". Від нього утворилося прізвище Дученко.

Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.

Кармазін. Як стверджує мовознавець, прізвище походить від назви дорогого іноземного, швидше за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.

Фалендиш – ще одне прізвище, пов’язане із володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.

Знати – таке прізвище отримували представники знаті.

Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, які стали прізвищами.

Мостіпан та Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім теж стали прізвищами.

Панич, Панчик, Панік, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" і свідчили про статус та багатство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища вважаються найунікальнішими.