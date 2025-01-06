Ваші предки купалися в грошах, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Таких родових імен є десятки
У великому списку українських прізвищ є ті, котрі наші предки давали лише людям з великим достатком. Ці родові імена вказували на їхній статус в суспільстві.
Детально про це розповів мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Що цікаво, далеко не за кожним із цих родових імен можна відразу зрозуміти, що воно пов’язане з багатством.
Загалом нині налічується кілька десятків таких прізвищ. Частина їх залишається досить поширеною.
Які прізвища давали багатим людям:
- Багач (Багач). Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільш поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
- Дука — синонім слова "багатий". Від нього утворилося прізвище Дученко.
- Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.
- Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.
- Кармазін. Як стверджує мовознавець, прізвище походить від назви дорогого іноземного, швидше за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.
- Фалендиш – ще одне прізвище, пов’язане із володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.
- Знати – таке прізвище отримували представники знаті.
- Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, які стали прізвищами.
- Мостіпан та Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім теж стали прізвищами.
- Панич, Панчик, Панік, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" і свідчили про статус та багатство.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища вважаються найунікальнішими.