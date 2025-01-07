Появились до крещения Руси: какие украинские фамилии произошли от имен языческих богов

Эти родовые имена достаточно популярны

Некоторые украинские фамилии имеют давнее происхождение. Родовые имена, которые произошли от названий языческих божеств и духов, появились еще до крещения Руси.

Этнолог Галина Лозко собрала такие фамилии и опубликовала их в труде "Родные имена. Славянский именослов".

Пожалуй, самой широко распространенной фамилией, имеющей отношение к языческой религии, является Дидух. У славян так называли дух предка, являвшегося покровителем рода. Как известно, в наше время так называют ритуальный сноп – одно из главных рождественских украшений украинцев.

По данным портала "Рідні", фамилия Дидух является 817-й по распространенности в нашей стране и насчитывает 4588 носителей. Хотя чаще всего ее можно встретить в западных регионах, ее обладатели живут по всей территории Украины.

Также с дохристианскими божествами может быть связана фамилия Волос. Этнолог утверждает, что она произошла от имени славянского бога изобилия Велеса. Хотя исследования архивов указывают, что в 15 веке появилось имя Волос, которое затем превратилось в фамилию. В частности, на это указывает Павел Чучка в труде "Славянские личные имена украинцев". По последним собранным официальным данным, в Украине фамилию Волос носили 2057 человек.

Кроме того, в Украине распространена фамилия Перун, которая произошла от славянского верховного божества – бога неба и повелителя грома. Большая часть носителей этой фамилии проживает во Львовской области. Всего известно о 1178 ее носителях.

Также Галина Лозко перечислила еще несколько родовых имен, которые могут иметь языческое происхождение. Это: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чертулинец, Вищун.

Ранее мы рассказали о редких и древних украинских фамилиях, которые известны еще со времен Запорожской сечи. Эти родовые имена являются уникальными и имеют многолетнюю историю.