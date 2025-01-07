Як у GTA: мережа вибухнула мемами про БМП, який почавив росіян на Курщині (фото, відео)

Українських бійців не зупиняє навіть відсутність боєприпасів

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області. Днями там було зафіксовано незвичний випадок використання українськими десантниками бойової техніки.

Пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднила відео. На ньому зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

Зазначається, що десантники пішли на такий крок, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку. При цьому, коли механік-водій "шукав" свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї.

Це відео викликало значний резонанс серед українців. Через це у мережі одразу почали з'являтися меми на цю тему.

Дехто вирішив просто підібрати для відео інший музичний супровід. Крім того, кадри з цього відео порівняли з комп'ютерними іграми.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України пішли у наступ у Курській області. Вони просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського.