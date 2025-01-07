Как в GTA: сеть взорвалась мемами о БМП, который давил россиян на Курщине (фото, видео)

Украинских бойцов не останавливает даже отсутствие боеприпасов

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. На днях там был зафиксирован необычный случай использования украинскими десантниками боевой техники.

Пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовала видео. На нем зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.

Отмечается, что десантники пошли на такой шаг, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность. При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия.

Это видео вызвало большой резонанс среди украинцев. Поэтому в сети сразу стали появляться мемы на эту тему.

Некоторые решили просто подобрать для видео другое музыкальное сопровождение. Кроме того, кадры из этого видео сравнили с компьютерными играми.

Напомним, 5 января Силы обороны Украины пошли в наступление в Курской области. Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении Большого Солдатского.