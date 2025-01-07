ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту росіян у Курській області

Такі вогневі поразки є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів сил оборони України

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Росії. Це сталося в районі населеного пункту Біла Курська область.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомили у Telegram-каналі Генерального Штабу ЗСУ. Там зазначили, що подібні удари є невід’ємною частиною бойових операцій.

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території російської федерації", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ЗСУ використовуватимуть усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці України.

Варто зазначити, що в ніч проти 25 грудня 2024 року Сили оборони України вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у населеному пункті Льгов Курської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що при атаці по Ростовській області в ніч на 5 січня особливу увагу БПЛА приділили районам Таганрога, звідки російські окупанти люблять пускати по Україні балістичні ракети, Тарасівки та аеродрому Міллерова, де базується російська авіація. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку і заявив про роботу російської ППО і сказав, що нібито всі БПЛА "були збиті".