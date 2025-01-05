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Як відбувається новий наступ ЗСУ у Курській області: перші кадри атаки (відео)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Наступ ЗСУ у Курській області Новина оновлена 05 січня 2025, 13:14
Наступ ЗСУ у Курській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни не чекали такого від Збройних сил України

У неділю, 5 січня, українські війська пішли у наступ у Курській області Росії. Інтернет-пабліки РФ пишуть про захоплення українцями нових населених пунктів.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко. Він також опублікував кадри, ймовірно, прориву бронетехніки Сил оборони України в даному регіоні.

Також у мережі з’явились і фото просування, ймовірно, української бронетехніки.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського. За словами росіян, ЗСУ задіяли трали розмінування, танки та іншу бронетехніку. Крім того, в районі, де відбувається атака, активно діють засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ, тому росіянам важко використовувати на цьому напрямі дрони.

Цілі атаки української армії нині достеменно невідомі. Деякі російські Telegram-пабліки пишуть, що Україна нібито збирається захопити місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Там зосереджено об'єднання щонайменше трьох російських загальновійськових армій.

Теги:
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