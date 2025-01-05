Як відбувається новий наступ ЗСУ у Курській області: перші кадри атаки (відео)

Росіяни не чекали такого від Збройних сил України

У неділю, 5 січня, українські війська пішли у наступ у Курській області Росії. Інтернет-пабліки РФ пишуть про захоплення українцями нових населених пунктів.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко. Він також опублікував кадри, ймовірно, прориву бронетехніки Сил оборони України в даному регіоні.

Також у мережі з’явились і фото просування, ймовірно, української бронетехніки.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку Великого Солдатського. За словами росіян, ЗСУ задіяли трали розмінування, танки та іншу бронетехніку. Крім того, в районі, де відбувається атака, активно діють засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ, тому росіянам важко використовувати на цьому напрямі дрони.

Цілі атаки української армії нині достеменно невідомі. Деякі російські Telegram-пабліки пишуть, що Україна нібито збирається захопити місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Там зосереджено об'єднання щонайменше трьох російських загальновійськових армій.