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Курська АЕС? Росіяни назвали "цілі" нового наступу ЗСУ, що відомо про станцію (карта)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Курська АЕС Новина оновлена 05 січня 2025, 13:59
Курська АЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

Командування Сил оборони України не коментує ситуацію

У неділю, 5 січня, Збройні сили України розпочали наступ у Курській області Росії. Бої йдуть за населені пункти Бердін та Велике Солдатське, проте російські Telegram-канали повідомляють, що метою ЗСУ нібито є захоплення Курської атомної електростанції.

Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко. Також за даними деяких російських Telegram-пабліків, населений пункт Тьоткіно у Глушковському районі нібито близький до захоплення українською армією.

Водночас, окремі російські Telegram-канали повідомляють, що Курська АЕС — не основний удар Сил оборони України.

Що відомо про Курську АЕС

Станція знаходиться в місті Курчатов, що за 40 км від Курська. До кордону з Україною від атомної станції близько 70 км.

Від населеного пункту Суджа, який контролюють ЗСУ, до Курської АЕС — близько 80 км.

Станцію було збудовано наприкінці 1960-х, її почали експлуатувати у 1970-х роках: її будували за тим самим планом, що й Чорнобильську, де 26 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці.

В 2021 році було виведено з експлуатації 1-й енергоблок Курської АЕС, в 2024 році — 2-й. У 2033 та 2035 роках збираються припинити роботу 3-й та 4-й блок, відповідно.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська теж пішли у наступ у Курській області.

Теги:
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