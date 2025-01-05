Політолог та боєць ЗСУ розповів про новий наступ України в Курській області Росії

Так, друзі, давайте я зараз коротко дам вам інформацію по Курському напрямку, що реально можна. І якийсь час помовчу. Тому що зараз інформації хлине стільки, що ризикуєте захлинутися, АЛЕ! Від Генштабу, напрямів чи бригад коментарів не буде. Від мене також. Ми маємо режим тиші. Зрозуміло, що всі хочуть першими радісно закидати вас повідомленнями та видосами, але тут можна зашкодити. Тому й наказ. Він може подобатися чи ні (мені не подобається), але це ЗСУ та дисципліна. Тож подробиці будуть, коли станемо можна. Справді, тут помилки та гонка за хайпом може коштувати життя побратимам.

Отже, кілька днів підготовки і сьогодні розпочалася наша операція у Курській області. Пройшли правому фланзі, це важливий момент. Тому що останніми днями противник активно стягував сили саме на лівий. Можливо, це було важливим і тут нам удалося їх обдурити з напрямком удару. Тому що підготовку до наступу дуже схоже, вони прорахували. Не дарма ж останніми днями так активно прилітала по різних точках у Сумській області. Загальна картина – вони розгубилися.

Можна одразу відзначити чудову роботу наших фахівців з радіоелектронної боротьби. Це ті хлопчики та дівчатка, яких ви ніколи не бачите на видосах та офіційних фото у гарній формі з важкою бронею. Розумники, які вигадують різні способи нейтралізувати всю міць супротивника.

У всякому разі, на російських навколовоєнних пабліках стояв знатний шум – "Україна придушила наші дрони, вони не злітають!" Добре підготувалися до проходу мінних полів із тралами та технікою. Пощастило з погодою – після тепла та снігу вдарив мороз і всі польові дороги знову стали прохідними

Про цілі, завдання та терміни писати навіть смішно. Усі наші підрозділи мають чіткі конкретні завдання зараз, а стратегічні плани Генштабу секретні, що логічно й так було завжди. І всі розповіді про кінцеву мету у вигляді блокади Курської АЕС або її захоплення, вихід на сам Курськ – не більше ніж ворожіння на кавовій гущі.У таких випадках ми завжди говоримо, що анонсів не буде. Тому що так можна зіпсувати сюрприз кацапам і їм буде вже не цікаво з нами грати.

Політичний фактор очевидний незалежно від географії. Чекаємо у Києві спецпредставника Трампа Кіта Келлога, та й інавгурація президента США за два тижні. Активні бойові дії на "канонічній" території Росії в цей момент є правильним тлом для переговорів. Головком Сирський любить раптові рейди там, де противник не очікує. Хотілося б у цей момент ще й у Донецькій почати контрнаступ, але… будемо реалістами. Огляд щодо Донецької області завтра вранці. Спати сьогодні все одно не вийде, а вільний час та зв'язок будуть майже завжди.

Джерело: пост Сазонова у Facebook.