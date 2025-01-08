Чи можуть мобілізувати вагітних жінок і кому можуть надати відстрочку

Жінки мають такі ж права на відстрочку, як і чоловіки

В Україні 7 жовтня 2022 року ВР ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482). Ним встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням. А чи є відстрочка для вагітних жінок?

У Сухопутних військах ЗС України дали відповідь. І розповіли, що треба зробити.

Хто має прийти до ТЦК та СП

Від 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані стати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років:

лікарі,

медсестри,

стоматологи,

акушерки,

фармацевти.

Фах враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. За статтею 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про ВЛК, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Медики-матері отримують право на відсторонення, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ. Для цього необхідно відвідати свій ТЦК та СП та надати усі підтверджувальні документи.

Що каже юрист

Адвокатка Анжела Василевська каже, що вагітність не виписана окремо у Законі як підстава для відстрочки під час мобілізації.

"Вагітність не виписана окремо як підстава для відстрочки під час мобілізації. Закон потребує доопрацювання у цьому напрямку. У будь-якому разі придатність чи непридатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія, зокрема ― чи придатна до служби жінка, скажімо, у першому триместрі вагітності", — зазначила адвокатка.

Вона додала, що все ж жінка має право на відстрочку, якщо подасть відповідну заяву. "Заяву можна подати фізично прямо в ТЦК. Але краще буде надіслати заяву з нотаріальними копіями підтверджувальних документів, що засвідчують ваше право на відстрочку, до ТЦК експрес-відправленням з описом вкладення на спеціальному бланку Укрпошти. Це буде доказ того, що ви зверталися із заявою про надання вам відстрочки. Інакше буде важко довести, що вас мобілізували всупереч бажанню і було проігнороване ваше право на відстрочку", — сказала Василевська.

Вона нагадала, що жінки мають такі ж права на відстрочку, як і чоловіки. Не будуть призиватися жінки, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, мають батьків, які потребують постійного стороннього догляду.

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