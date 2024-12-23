У "Резерв+" з'явилась нова функція. Юрист розповіла, хто має скористатися нею

Якщо не уточнити дані, повістка може прийти на стару адресу

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Тепер користувачі можуть повторно повідомляти про зміну своєї адреси проживання.

Детальніше про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, це нововведення є важливим для військовозобов’язаних, резервістів та призовників.

Раніше повідомити про зміну адреси через "Резерв+" можна було лише один раз, під час початкового встановлення застосунку. Якщо чоловік змінював місце проживання, він був зобов'язаний особисто повідомляти про це ТЦК та СП.

Юристка пояснює, згідно з Правилами військового обліку призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні протягом 7 днів повідомити про зміну певних даних, в тому числі — адреси проживання. Тепер це можна зробити повторно через додаток, що значно спрощує процедуру.

Як зазначає Дар’я Тарасенко, якщо військовозобов’язаний через "Резерв+" вказав фактичну адресу проживання , повістка має бути направлена саме на цю адресу. Якщо ж цього не зроблено, і повістка надійде на іншу адресу (наприклад, місце прописки), це не може бути підставою для відповідальності за неявку.

Адвокатка наголосила, що після запровадження нових норм, навіть якщо повістка не отримана фактично, але була направлена на зареєстровану адресу, вона вважається врученою.

Кому обов'язково варто скористатися новою функцією

Новий функціонал дозволяє вказати фактичну адресу проживання за межами України. Це важливо для уникнення ситуацій, коли повістка надходить на адресу в Україні, а людина про це не знає.

Тарасенко зазначила, що законодавство не передбачає можливості направлення повісток за кордон, тому військовозобов’язані, які повідомлять свою закордонну адресу , можуть уникнути непорозумінь.

Адвокатка закликала військовозобов’язаних скористатися новою функцією в "Резерв+", якщо це важливо для уточнення їх фактичного місця проживання.

"Щоб скористатись цією можливістю, відкрийте додаток "Резерв+", натисніть помаранчевий кружечок з трьома крапками, оберіть "Уточнити контактні дані", як показано на скріні", — додала юристка.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скоро з'явиться цифрова ВЛК. Електронне направлення можна буде оформити через застосунок "Резерв+".