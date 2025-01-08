Могут ли мобилизовать беременных женщин и кому могут дать отсрочку

Женщины имеют такие же права на отсрочку, как и мужчины

В Украине 7 октября 2022 года ВР приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482). Им устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию. Есть ли отсрочка для беременных женщин?

В Сухопутных войсках ВС Украины дали ответ. И рассказали, что нужно сделать.

Кто должен прийти в ТЦК и СП

С 1 октября на военный учет будут обязаны стать все женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет:

врачи,

медсестры,

стоматологи,

акушерки,

фармацевты.

Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. По статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВВК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ею шестилетнего возраста.

Медики-матери получают право на отстранение, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также их муж служит в ВСУ. Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие документы.

Что говорит юрист

Адвокат Анжела Василевская говорит, что беременность не выписана отдельно в Законе как основание для отсрочки во время мобилизации.

"Беременность не выписана отдельно как основание для отсрочки во время мобилизации. Закон нуждается в доработке в этом направлении. В любом случае пригодность или непригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия, в частности ― пригодна ли к службе женщина, скажем, в первом триместре беременности", — отметила адвокат.

Она добавила, что все же женщина имеет право на отсрочку, если подаст соответствующее заявление.

"Заявление можно подать физически прямо в ТЦК. Но лучше будет отправить заявление с нотариальными копиями подтверждающих документов, удостоверяющих ваше право на отсрочку, в ТЦК экспресс-отправлением с описью вложения на специальном бланке Укрпочты. Это будет доказательством того, что вы обращались с заявлением о предоставлении вам отсрочки. Иначе будет трудно доказать, что вас мобилизовали вопреки желанию и было проигнорировано ваше право на отсрочку", — сказала Василевская.

Она напомнила, что женщины имеют такие же права на отсрочку как мужчины. Не будут призываться женщины, которые имеют троих и более несовершеннолетних детей, содержат ребенка с инвалидностью, имеют родителей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Ранее "Телеграф" писал, кто из украинских мужчин может уехать за границу в военное время.