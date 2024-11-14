Кому з жінок потрібно оновити дані в ТЦК

Представниці деяких професій вважаються військовозобов'язаними

В Україні мобілізація жінок залишається добровільною. Однак деякі громадянки зобов'язані ставати на військовий облік.

Військовозобов'язані жінки мали оновити свої військово-облікові дані. Про це розповіли у Кременчуцькому районному ТЦК і СП.

За законом "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати ті, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальності.

"Жінки-військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів", — йдеться в поясненні ТЦК.

Юрист Андрій Корбецький пояснює, що жінкам необхідно звернутися до військкомату, де для них відкриють особову справу, після чого їх скерують на військово-лікарську комісію. Під час проходження ВЛК визначається придатність до військової служби відповідно до стану здоров'я та вікових обмежень.

"Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов'язані зробити це без винятку", — зазначив юрист.

Нагадуємо, що громадяни, які не стали на облік у визначений термін або взагалі уникали постановки, можуть отримати штраф. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме статті 210 встановлено розмір покарання. Штрафи коливаються в межах:

у мирний час – від 3,4 до 5,1 тисячі грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 до 25,5 тисячі грн.

Окрім того, якщо військовозобов'язаний змінює місце проживання, він повинен знятися з обліку в попередньому територіальному центрі комплектування (ТЦК) і стати на облік у новому місці протягом семи днів. Для постановки на облік необхідно особисто відвідати військкомат.

Відповідальність за порушення закону про оборону та мобілізацію – за статтею 210-1 КУпАП порушення законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку карається:

у мирний час — штрафом від 5,1 до 8,5 тисячі гривень;

в особливий період під час воєнного стану) — штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф можна отримати за відсутність документів під час перевірки ТЦК. Відсутність або відмова пред’явити військово-обліковий документ уповноваженим особам є адміністративним порушенням.