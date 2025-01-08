Хто з українських чоловіків може виїхати за кордон у воєнний час

Деяким чоловікам можна виїхати за кордон під час війни

В Україні більшість військовозобов’язаних чоловіків втратили можливість виїжджати за межі країни. Проте деякі категорії мають винятки.

Про це розповів адвокат Владислав Косач, пише РБК Україна. За його словами, це стосується тих чоловіків, які мають законні підстави уникнути мобілізації.

Тобто йдеться про чоловіків з інвалідністю, батьків трьох дітей чи батьків-одинаків. Також це стосується батьків дитини з інвалідністю або осіб, які супроводжують дружину або батьків з інвалідністю. Крім того, право на виїзд мають чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час війни.

Однак чоловік також може виїхати за кордон, якщо він прямує туди для лікування. Критерії визначаються постановою МОЗ від 05.04.2022 № 574, в якій йдеться про те, які саме категорії громадян мають на це право.

Здебільшого там йдеться про тих, хто потребує лікування, яке недоступне в Україні.

"Якщо пацієнт потребує тривалого або дорогого лікування, а також медичних послуг, які зараз обмежені в Україні через повномасштабну війну, такий громадянин може бути направлений на лікування за межі країни", — зазначив адвокат.

Крім того, виїхати за кордон можуть люди, які мають робочі контракти. Однак навіть у цьому випадку необхідно мати дозвіл ТЦК. При зверненні потрібно надати документи, що підтверджують зайнятість за кордоном, такі як контракт, запрошення від роботодавця, копію паспорта, а за необхідності довідку про відсутність судимості.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.