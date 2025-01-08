Існує кілька способів: як дізнатися, чому ви потрапили в розшук ТЦК

Часто громадяни не знають, що їх розшукують

Національна поліція України за розпорядженням ТЦК та СП може розшукувати військовозобов'язаних громадяни, які порушили облік. У таких випадках в електронних військово-облікових документах часто зазначається "виявлені порушення правил військового обліку".

Про це детальніше розповіли представники юридичної компанії "INSEININ". Формальною підставою для розшуку є порушення законодавства про мобілізацію, оборону чи військовий облік.

Серед можливих причин:

неявка за повісткою;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

невчасне уточнення облікових даних.

Проте нерідко військовозобов’язані навіть не знають про підстави розшуку, адже жодних повісток вони не отримували чи інших порушень не допускали, зазначають юристи.

Як дізнатися причину подання у розшук

Існує два основні способи отримати офіційну інформацію про причину розшуку:

звернення до районного ТЦК, який подав у розшук (там зобов’язані пояснити, яке саме порушення зафіксовано);

звернення до районного відділку Національної поліції (правоохоронці володіють деталями правопорушення, зазначені у зверненні від ТЦК).

"Важливо, що військовозобовʼязані, які перебувають в розшуку можуть бути затримані та доставлені до районного ТЦК та СП з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення", — підкреслюють юристи.

Як знімають із розшуку

Для зняття з розшуку ТЦК повідомляє поліцію про відсутність підстав для затримання. Це здійснюється через офіційне повідомлення, підписане начальником відповідного ТЦК. Якщо складено протокол чи виявлено відсутність порушень, виноситься відповідна постанова.

"Таке повідомлення має містити прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), дату народження, інші дані (за наявності), а також унікальний вихідний номер та кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи", — додають експерти.

Раніше "Телеграф" писав, як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+". Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово.