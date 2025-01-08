Существует несколько способов: как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК

Часто граждане не знают, что их разыскивают

Национальная полиция Украины по распоряжению ТЦК и СП может разыскивать военнообязанных граждане, которые нарушили учет. В таких случаях в электронных военно-учетных документах часто указывается "выявленные нарушения правил воинского учета".

Об этом подробнее рассказали представители юридической компании "INSEININ". Формальным основанием для розыска является нарушение законодательства о мобилизации, обороне или воинском учете.

Среди возможных причин:

неявка по повестке;

игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);

несвоевременное уточнение учетных данных.

Однако нередко военнообязанные даже не знают об основаниях розыска, ведь никаких повесток они не получали или другие нарушения не допускали, отмечают юристы.

Как узнать причину подачи в розыск

Существует два основных способа получить официальную информацию о причине розыска:

обращение в районный ТЦК, подавший в розыск (там обязаны объяснить, какое именно нарушение зафиксировано);

обращение в районный отдел Национальной полиции (правоохранители владеют деталями правонарушения, указанными в обращении от ТЦК).

"Важно, что находящиеся в розыске военнообязанные могут быть задержаны и доставлены в районный ТЦК и СП с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркивают юристы.

Как снимают с розыска

Для снятия с розыска ТЦК уведомляет полицию об отсутствии оснований для задержания. Это осуществляется через официальное уведомление, подписанное начальником соответствующего ТЦК. Если составлен протокол или выявлено отсутствие нарушений, выносится соответствующее постановление.

"Такое сообщение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания), дату рождения, другие данные (при наличии), а также уникальный исходящий номер и квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица ", — добавляют эксперты.

Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.