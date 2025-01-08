До ТЦК йти необов'язково: як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+"

Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово

У мобільному застосунку "Резерв+" у деяких військовозобов’язаних громадян з’являється статус "порушення правил військового обліку". Це викликає чимало запитань, адже такий статус може мати серйозні наслідки.

Щоб з'ясувати причину його появи та вирішити ситуацію, необхідно звернутися до ТЦК та СП. Як пояснює адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", першим кроком має бути надсилання заяви до районного ТЦК.

Документ можна скласти у довільній формі , але обов’язково слід вказати, що у застосунку "Резерв+" з’явилась інформація про порушення правил військового обліку.

Адвокат зазначив, що має бути вказане у цій заяві для того, аби вирішити ситуацію на користь військовозобов’язаного.

"В цій заяві необхідно попросити роз'яснень від ТЦК, яке саме порушення Ви здійснили", — підкреслив Айвазян.

Однак адвокат Андрій Карпенко пояснює, що письмово цю проблему вирішити не можливо. Адже "Резерв+" пропонує особисто з'явитися до ТЦК.

Інші юристи рекомендують подати адвокатський запит на ТЦК та СП або ж звернутися до служби підтримки "Резерв+" .

Нагадуємо, що районні ТЦК можуть подати в розшук військовозобов’язаних громадян, які порушили правила військового обліку. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які не виконують встановлені законом обов’язки.

Найчастіше до розшуку потрапляють чоловіки, які:

не перебувають на військовому обліку за місцем реєстрації;

не стоять на обліку на підприємстві або місці навчання;

ігнорують повістку, вручену особисто, поштою або через роботодавця;

відмовляються від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

не уточнили військово-облікові дані;

ухиляються від взяття на військовий облік;

ухиляються від мобілізації.

Юристи пояснюють, що після виявлення порушення ТЦК звертається до поліції з проханням про адміністративне затримання порушника. Затриманого доставляють до районного ТЦК, де складається протокол про порушення правил військового обліку. Також виноситься постанова про адміністративну відповідальність із накладенням штрафу.

У разі відсутності підстав для відстрочки порушника можуть направити на проходження ВЛК для подальшого призову.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно оформлювати відстрочку від мобілізації, якщо ви за кордоном. Навіть за межами України районні ТЦК та СП можуть надсилати чоловікам повістки, а за порушення правил військового обліку — притягувати до адміністративної відповідальності.