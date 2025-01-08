ТЦК має вісім причин подати військовозобов'язаного в розшук: список

Чоловік, якого розшукують, не може отримати деякі права

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активно розшукують військовозобов’язаних громадян, які порушили правила військового обліку. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які не виконують встановлені законом обов’язки.

Детальніше про це розповіли юристи компанії "INSEININ". Як пояснюють експерти, розшук ініціюється ТЦК та СП не для кримінального переслідування, а для забезпечення особистої присутності порушників у районних ТЦК.

Метою є складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення постанови про накладення штрафу. Юридичною підставою для розшуку є порушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Причини розшуку

Найчастіше до розшуку потрапляють чоловіки, які:

не перебувають на військовому обліку за місцем реєстрації або роботи;

ігнорують повістку, вручену особисто, поштою або через роботодавця;

ухиляються від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

не уточнили військово-облікові дані;

ухиляються від взяття на військовий облік або призову.

Юридичні наслідки для порушників

Юристи пояснюють, що після виявлення порушення ТЦК звертається до поліції з проханням про адміністративне затримання порушника. Затриманого доставляють до районного ТЦК, де:

складається протокол про порушення правил військового обліку;

виноситься постанова про адміністративну відповідальність із накладенням штрафу;

у разі відсутності підстав для відстрочки порушника можуть направити на проходження ВЛК для подальшого призову.

"Військовозобовʼязані, які перебувають у розшуку не можуть бути заброньовані за підприємствами, а чоловікам, які перебувають за кордоном відмовляють в оформленні паспортних документів", — підкреслюють правознавці.

Як зняти розшук

Розшук знімається після винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Це можливо лише за особистої присутності військовозобов’язаного. Дистанційне вирішення цього питання законодавством не передбачено, зазначають юристи.

Раніше "Телеграф" писав, коли та за яких умов можна уникнути штрафу від ТЦК. За порушення правил військового обліку можна понести адміністративну відповідальність.