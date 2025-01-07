Чоловік показав документи, але ТЦК виписали штраф: коли це можливо

Адміністративне стягнення з чоловіка можливе і тоді, коли в електронному військово-обліковому документі немає QR-коду

Військовозобов'язані чоловіки під час мобілізації можуть отримати штраф від ТЦК, якщо вони не актуалізують свої дані. Однак чоловіків також чекає адміністративне стягнення у разі, якщо військово-обліковий документ у "Резерв+" не містить QR-коду.

Електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" дійсний лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. Про це йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, передає "Судово-юридична газета".

Згідно з даними, у жовтні 2024 року чоловік звернувся до суду, аби оскаржити рішення ТЦК щодо накладення на нього штрафу в розмірі 17 000 грн.

"Так, 16.09.2024 його було зупинено працівниками ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Так як паперовий військово-обліковий документ, а саме військовий квиток, виданий йому 10.05.2000 року, знаходився у ТЦК для проставлення відмітки про проходження ВЛК, він пред`явив перевіряючим особам зазначений військово-обліковий документ в електронному вигляді через мобільний застосунок від Міністерства оборони України "Резерв+"", — мовиться у повідомленні.

Не звертаючи увагу на інформацію з застосунку і пояснення чоловіка, що згідно з чергою ТЦК поверне йому з відповідними відмітками військовий квиток через три дні, він був насильно доправлений до ТЦК.

За словами чоловіка, він зупинився на вимогу поліції, потім показав електронний військово-обліковий документ з "Резерв+", а в паперовому вигляді військово-обліковий документ не пред`явив, оскільки на той час проходив ВЛК у міському ТЦК і військово-обліковий документ перебував там на відмітці.

Однак електронний документ на той момент не мав QR-коду, тому його доправили до ТЦК та виписали штраф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли поліція може затримати чоловіка і доставити його в ТЦК.