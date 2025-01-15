Видатний український художник Олександр Мурашко, чиї роботи прославили українське мистецтво в Європі, став жертвою подвійного злочину

Олександр Мурашко, український художник, чия творчість була глибоко пов'язана з культурною спадщиною України, став жертвою не лише політичних репресій. Його спадщина зазнала культурного грабунку, який здійснює Росія. Закордоном Мурашка й досі часто називають "російським художником", а його твори фігурують як "шедеври русского іскусства".

Кандидатка історичних наук Дар’я Добріян розповіла, що подібна практика не оминула й роботи таких митців, як Мурашко. У контексті його життя та творчості важливо розглянути, як Росія намагалася привласнити культурну спадщину України.

Культурна спадщина та її привласнення

Росія історично намагалася підпорядкувати українську культуру, що проявлялося в численних спробах асимілювати українських митців і їхні твори. Олександр Мурашко, який здобув популярність у Європі, став символом цього процесу. Його роботи часто демонстрували українську ідентичність і національні мотиви, що суперечило російським імперським амбіціям.

Відсутність вищої мистецької освіти в Україні

На початку XX століття в Україні не існувало власних вищих мистецьких навчальних закладів. Це змушувало молодих художників, таких як Мурашко, шукати освіту в Росії. Наприклад, у Петербурзі Мурашко навчався під керівництвом Іллі Рєпіна, що суттєво вплинуло на його стиль. Але талановиті українці частіше потрапляли під вплив російської культурної системи, що призводило до зменшення українського мистецького представництва на міжнародній арені.

Картина Олександра Мурашка "Похорон кошового", 1900 рік

Картина Олександра Мурашка "Дівчина у червоному капелюсі", 1903 рік

Картина Олександра Мурашка "Зима", 1905 рік

Політичні репресії та загибель

Трагічна загибель Олександра Мурашка у 1919 році стала наслідком політичних репресій більшовицького режиму. Після захоплення Києва більшовиками художник був заарештований і знайдений мертвим з простріленою головою. Існують різні версії його смерті — від пограбування до політичних мотивів. Ця ситуація відображає загальний контекст репресій проти українських митців і культурних діячів у той час.

Спадщина та її викрадення

Після смерті Мурашка його роботи потрапили до різних колекцій, але багато з них були втрачені або привласнені в умовах радянської влади. Росія продовжує намагатися привласнити українську культурну спадщину, включаючи твори митців, які стали символами української ідентичності. Це підкреслює важливість захисту культурної спадщини України та її представлення на міжнародній арені.

Олександр Мурашко залишив по собі значну спадщину, яка продовжує надихати нові покоління митців. Однак його життя та творчість також слугують нагадуванням про необхідність захисту української культури від зовнішніх загроз та спроб її привласнення.

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