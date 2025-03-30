Без цих маніпуляцій ви втратите увесь врожай: що зробити з плодовими деревами вже сьогодні

Важливими кроками у догляді за рослинами є обрізка та побілка

Після холодів весна поступово показує нам свій теплий характер і закликає розпочинати дачний сезон, оскільки всі роботи на ділянці досвідчені садівники радять проводити саме з урахуванням погодних умов. У цей період важливо приділити увагу плодовим деревам та кущам.

Як правильно обрізати рослини та як захистити їх від шкідників, розповів експерт із садівництва та городництва Андреа Бек. "Телеграф" виділив найважливіші нюанси, які допоможуть вам у догляді за деревами та одержанні багатого та смачного врожаю.

Як обрізати дерева і кущі

Зараз як ніколи найкращий час для санітарної обрізки дерев та чагарників. Повністю видаліть сухі та аварійні дерева, а також зріжте молоду поросль, щоб вона не забирала поживні речовини.

На деревах і кущах позбавтеся хворих, сухих і слабких пагонів. Всі зрізи, морозобоїни та тріщини обробіть садовим варом. Проведіть проріджування крон у старих дерев та плодових кущів.

Як захистити дерева від шкідників

Для захисту від шкідників побіліть стовбури дерев. Якщо температура повітря перевищує +5 °C, обробіть сад спеціальними препаратами від хвороб та шкідників. Важливо встигнути провести цю процедуру до появи першого листя.

Варто нагадати, що цей місяць — найвдаліший час для посадки овочів та квітів. "Телеграф" писав, що потрібно обов’язково посадити у квітні 2025 року.