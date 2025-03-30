З’явилися фото та ім’я підозрюваного у вбивстві ексдепутата з Кам’янського Плахотника

Усіх, хто знає про місцеперебування чоловіка, закликали звертатися до поліції

У п’ятницю, 28 березня біля Дніпра вбили колишнього депутата партії "Батьківщина" Олександра Плахотника. Перші фото підозрюваного показали лише у неділю, 30 березня.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у своєму telegram-каналі, підозрюваного звуть Сергій Володимирович Мельничук. 54-річний чоловік має спортивну статуру, лисину та бороду з сивиною. Його ріст становить близько 175-180 сантиметрів.

"Правоохоронці розшукують в області чоловіка, який обґрунтовано підозрюваний у скоєнні особливо тяжкого злочину — вбивства", — написав Лисак.

Він зазначив, що підозрюваний може переміщатися автомобілями:

"Ланос" із номерами "КЕ 8724 АР" або "КЕ 3771 АК";

Renault Duster "АЕ 4153 ОМ".

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування підозрюваного, попросили звертатися за номерами 096 988 27 07 або 102

За даними місцевих telegram-каналів, він здійснив 9 пострілів у Плахотника. Сім із них у тіло та ще два в голову.

Як повідомлялося раніше, 28 березня на узбіччі дороги біля села Домоткань (біля Кам’янського) було виявлено тіло чоловіка. Пізніше з’явилися повідомлення про те, що тіло знайшов водій, який проїжджав повз. Олександр Плахотник колись очолював водоканал у Кам’янському та був першим заступником міського голови.