Не знав поразок і ніколи не пив алкоголю: чому Іван Піддубний вражає навіть сьогодні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сильнішим за нього був лише його батько
Іван Піддубний — це не лише символ сили та витривалості, а й постать, яка залишила глибокий слід в історії українського спорту. Його життя сповнене цікавих деталей, які підкреслюють не тільки його спортивні досягнення, а й особистісні якості.
Він народився 26 вересня (8 жовтня) 1871 року в родині спадкового козака Максима Піддубного в селі Красенівка на Полтавщині. Від батька атлет успадкував не лише фізичну силу, а й глибоке почуття честі. Мати Івана, Ганна, походила зі старовинного козацького роду, що славився своїм довголіттям; кажуть, що її батько дожив до 120 років.
З юних років Іван проявляв неабиякі здібності: у 17 років він з легкістю пригинав до землі бика за роги. А це прояв неймовірної фізичної сили та витривалості. Після закінчення школи він працював вантажником у Севастополі, але незабаром вирішив серйозно зайнятися спортом.
Спортивна кар'єра
Піддубний розпочав свою кар'єру в цирках Російської імперії. У 1897 році він приєднався до цирку Безкоровайного у Феодосії, де здобув популярність завдяки перемогам у чемпіонатах боротьби "на поясах". За два тижні виступів він не програв жодного двобою. Цікаво, що Піддубний брав участь у понад 2000 двобоїв протягом своєї кар'єри й не програв жодного чемпіонату.
Відомий своїми перемогами в Парижі, Мілані, Франкфурті та Нью-Йорку, він став шестиразовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби. У 1926 році, у віці 55 років, він здобув титул чемпіона Америки в Нью-Йорку, що стало справжнім тріумфом його кар'єри.
Принципи та цінності
Іван Піддубний завжди дотримувався високих моральних стандартів. Він ніколи не вживав алкоголю та не палив, що підкреслює його дисципліну і самоконтроль. На думку самого борця, сильнішим за нього був лише його батько, що свідчить про глибоке шанування родинних цінностей.
Цікаві факти
- У 1927 році Іван отримав титул найкрасивішої людини у США з грошовою винагородою у розмірі 500 000 доларів США.
- Попри свій вік, він продовжував виступати до 70 років, демонструючи неперевершену фізичну форму.
- Американці пропонували йому багатомільйонні гонорари та громадянство, але Іван залишався вірним своїм українським корінням і принципам.
Іван Піддубний — це не просто спортсмен; це символ сили духу і тіла, приклад для багатьох поколінь. Його життєвий шлях надихає українців на досягнення нових висот у спорті та житті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Михайло Коцюбинський знав 9 мов, але так і не здобув вищої освіти. Геніальний український письменник довів, що справжній талант не потребує дипломів.