На посилки з-за кордону хочуть запровадити податок: кого це торкнеться

Зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав пакет законопроєктів, який передбачає оподаткування податком на додану вартість усіх товарів, що купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито, як і раніше, планують стягувати лише з товарів, дорожчих за 150 євро. Від податків звільнять лише посилки вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи без комерційної мети.

Про це повідомив Гетманцев у Telegram, пише Liga.net. Наразі ставка ПДВ в Україні становить 20%.

Законопроєкт, за словами Гетманцева, підтримали Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України, Торгово-промислова палата України.

В дописі депутата вказано, що проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були "повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями".

Для спрощення процесу імпорту пропонується впровадити механізм IOSS (як в Євросоюзі), де ПДВ може сплачувати безпосередньо постачальник або маркетплейс, і запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (аналог європейської Н7).

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – написав Гетманцев.

Зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу надсилається за адресою одержувача без затримок на митниці.

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