Підвищення податків "заднім числом" для ФОПів скасовано. Зеленський підписав законопроєкт

ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб — підприємців. Нові ставки набирають чинності не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Це зазначено у картці проєкту №9319 на сайті Ради. Там вказано, що його "повернуто з підписом президента". Тепер ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року. Також підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Що передбачає цей законопроєкт:

скасування оподаткування заднім числом (з 1 жовтня),

запровадження військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року;

надання пільг по сплаті військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

можливість зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання.

Нагадаємо, закон про підвищення податків набув чинності 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Платити військовий збір мають й фізичні особи-підприємці. Вони мали заплатити його "заднім числом" — за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада внесла зміни та перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

Як повідомляв "Телеграф", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt. Вони будуть самостійно утримувати податки з доходів своїх користувачів-водіїв та сплачувати їх до держбюджету.