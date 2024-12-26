"Тисяча Зеленського" доступна, але не всім: чому українці не отримують гроші

Треба зробити всього 4 кроки

З 1 грудня 2024 року в Україні почала діяти нова програма державної зимової підтримки, в рамках якої кожен громадянин може отримати 1 000 гривень. Втім є українці, які скаржаться, що після подачі заявки гроші так і не надійшли.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на 24 Канал. Варто зазначити, що на обробку заявки, поданої через Дію, виділяється 10 днів.

Втім, якщо гроші не надійшли, варто знову перевірити правильність введених даних. Для цього можна скористатися наступним алгоритмом дій:

Перевірте правильність даних: упевніться, що всі відомості в заявці вказані правильно. Особливо важливо перевірити дані в програмі Дія.

Зверніться до служби підтримки Дія: спеціалісти допоможуть з'ясувати причину затримки виплати.

Оновіть програму Дія: використання застарілої версії програми може викликати збої, що призводить до затримок.

Перевірте прив'язку банківської картки: переконайтеся, що картка Національного кешбеку правильно підключена до програми.

Нагадаємо, що кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, квитків "Укрзалізниці", донати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року.

Зняти готівку з картки не можна. Оплата можлива як онлайн, так і офлайн, але лише в межах визначених категорій. Банки відслідковуватимуть тип витрат за МСС-кодами.

Раніше "Телеграф" писав, де взяли гроші на "Вовину тисячу" і чому не витратили на ЗСУ.