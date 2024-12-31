Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025

Готуйте гаманці, адже здорожчає багато чого

Новий 2025 рік принесе українцям подорожчання. Такі сюрпризи під ялинкою варто очікувати фізичним особам-підприємцям (ФОП), власникам автомобілів, стаціонарних телефонів, курцям.

Особи з інвалідністю тепер отримуватимуть довідки за новою процедурою, адже з 1 січня по всій країні скасовуються МСЕКи. "Телеграф" зібрав усі зміни, що вплинуть на життя українців вже з першого місяця цього року.

Як зростуть податки

З 1 січня зросте військовий збір із зарплат фізосіб – з 1,5% до 5%. Підвищення не стосуватиметься військовослужбовців.

Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи запровадять військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (нині це 800 грн). Для ФОПів третьої групи військовий збір становитиме 1% від доходів.

Окрім цього, для ФОПів повертається обовʼязок сплачувати ЄСВ. Місячний платіж становитиме 1760 гривень (це 22% від мінімальної зарплати). З березня 2022 року цю норму призупинили та на період воєнного стану зробили сплату ЄСВ добровільною. Право не сплачувати цей податок матимуть ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Автоцивілка здорожчає

Зросте сума обов’язкового автострахування автомобіля. Вона підвищуватиметься поступово, аби наблизитися до реальних витрат (ціни на імпортні запчастини оновлюються, а сума страхування в гривнях кілька років підряд лишалася "замороженою").

З 2025 року ліміти збільшаться до 250 тис. грн за шкоду, завдану майну (але максимум 1,25 млн грн на подію) та до 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров’ю (максимум – 5 млн грн на подію). Страхові будуть самостійно обирати, від чого залежатиме вартість поліса для кожного водія (наприклад, від стажу водіння, віку чи історії потрапляння у ДТП).

До цього законодавчо були встановлені такі ліміти: 160 тис. грн, якщо збитки нанесені майну третіх осіб; 320 тис. грн, якщо збитки нанесені життю та/або здоров’ю третіх осіб.

Скасовується франшиза (сума, яку в разі ДТП винуватцю доведеться компенсувати самостійно). Якщо водій застрахованого авто не є винуватцем ДТП, збитки йому відшкодує його страхова компанія, однак стягувати кошти буде зі страховика другої сторони – винуватця аварії.

Бензин

З 1 січня в Україні очікується наступний етап підвищення акцизу на пальне для АЗС: 271,7 євро за тисячу літрів бензину, 215,7 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів газу.

Це може позначитися на кінцевому споживачеві й ціни можуть стрибнути вгору. За прогнозами експерта паливного ринку Дмитра Льоушкіна, ціни можуть зрости у кінці січн на 1,5-2 гривні, пише "Уніан".

Наступний етап зростання запланований вже на 2026 рік.

Зростуть тарифи за транспортування газу

З 1 січня у 4 рази (на 305%) збільшаться тарифи на транспорт газу для внутрішніх споживачів України. Про це повідомлялося на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Наразі для населення діє мораторій на підвищення цін, однак промисловість відчує на собі наслідки цього рішення. Рішення ухвалене у зв'язку із зупинкою транзиту російського газу через Україну.

Одразу після оголошення росту тарифів виникла жвава реакція — зокрема, у Раді просять комісію обґрунтувати розрахунки.

Не факт, що ця ситуація позначиться на побутових споживачах. Про це розповів "Телеграфу" український експерт із міжнародних енергетичних відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. За його словами, ціни для українських домогосподарств не формуються Оператором ГТС. Внутрішні споживачі не мають стосунків із газотранспортною системою. За підвищення цін для населення відповідають регіональні облгази, але й вони не підвищуватимуть тарифи пропорційно зростанню цін на транспортування газу.

"Деякі підвищення будуть. Але говорити, що вони будуть кількаразовими, ні. Так точно не буде", — додав Гончар.

УБД і бронювання

Впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій (УБД): військовим, які виконують бойові завдання, тепер не потрібно буде подавати паперові документи.

Після надання статусу УБД захисник матиме можливість згенерувати е-Посвідчення у "Дії", такий документ можна буде демонструвати з січня 2025 року.

Також Кабмін продовжив бронювання після кібератаки на реєстри Мін’юсту, таким чином воно буде дійсне до 20 січня, у випадку, коли терміни спливли 20 грудня. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

МСЕК більше не буде

Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні офіційно більше не буде. Замість них з 1 січня будуть нові експертні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях.

Ці нові комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта. Ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів збирається розглянути це питання. Цифровізована система забезпечить прозорість всіх рішень.

Щоб пройти оцінювання, людина звертається до свого лікаря — профільного спеціаліста. Цей лікар надаватиме направлення на оцінювання, керуючись такими критеріями:

Настання строку повторного огляду

Стійкий або необоротний характер захворювання

Тривала тимчасова непрацездатність безперервно до 120 або протягом року до 150 днів

Особливі випадки: захворювання на туберкульоз або критичні медичні стани, які не потребують очікування.

Встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю лишаються без змін.

Платні послуги в лікарнях

З 1 січня державні та комунальні заклади охорони здоров’я братимуть гроші за певні послуги. Ці послуги Кабмін не покриватиме програмою медичних гарантій. До них відноситимуться:

надання медичних послуг не за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом;

можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.

Платити потрібно буде за звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається.

Вартість додаткових послуг медзаклади визначатимуть самостійно. Оплатити медичну допомогу можна лише в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.

Вчительська доплата в 1000 грн

З 1 січня 2025 року Уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату у розмірі 1300 гривень у додаток до основної зарплатні. Ці кошти оподатковуються — "на руки" педагоги отримають 1000 грн. З 1 вересня ця доплата удвічі збільшиться і становитися 2000 гривень "на руки" (2600 гривень до оподаткування).

У Кабміні обіцяють, що нарахування здійснюватимуть автоматично, вчителям не потрібно писати заяви, щоб отримувати доплату. Коштуватиме це бюджету 4,6 млрд грн.

Можуть здорожчати цигарки

В Україні планують збільшити ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Станом на 27 грудня законопроєкт номер 11090 переданий на підпис президенту.

Якщо документ буде підписаний, то у 2025 році акцизний податок на цигарки та інші тютюнові вироби прив'яжуть до євро. До ухвалення закону ставки акцизу прописувалися у гривнях.

У прийдешньому році акциз для цигарок піднімуть з 57,4 євро до 78 євро за 1000 цигарок, а до 2028 року розмір податку сягне 90 євро. Для споживача це означає, що за кожну пачку цигарок доведеться заплатити принаймні 78 грн акцизу (за поточним курсом НБУ). Тобто, ціна може зрости на 40 грн за одну пачку, підрахував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Разом з цим, ухвалений закон робить виняток для тютюнових виробів для електричного нагрівання (наприклад, IQOS або PLOOM) – ставка податку на них буде меншою, ніж для звичайних цигарок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цукор та шоколад дорожчають, ціна падати й не думає.