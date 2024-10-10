Рада підвищила податки, включаючи військовий збір: деталі для всіх категорій платників податків

Для військових податок залишиться 1,5%

У четвер, 10 жовтня, було прийнято рішення про не підвищення військового збору для військових. За рішенням Верховної Ради, цей податок залишиться на рівні 1,5%.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, цьогорічне підвищення податків не торкнеться військових.

"Підвищення податків для військових не буде! Рада щойно проголосувала правку, яка відміняє збільшення податку для військових", — йдеться у повідомлені.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк: "Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. "ЗА" 247 в цілому".

Гончаренко додає, що військовий збір для військових хотіли зробити 5%, проте він залишається 1,5%. Але для ФОПів він зросте до 5%, як і планувалося.

Зазначається, що під час розгляду законопроєкту про підвищення податків, військовий збір залишать на тому ж рівні для бійців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Державної служби спецзв’язку та Державної спецслужби транспорту.

Детальніше про законопроєкт щодо збільшення податків:

підвищення с військового збору з 1,5% до 5% (за винятком військових);

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для ФОП 3 групи;

встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про підвищення податків розкритикувало Юридичне управління Ради, адже він не відповідає Конституції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через підвищення податків "заднім числом" у жовтні українці можуть отримати менші зарплати.