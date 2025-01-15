На посылки из-за рубежа хотят ввести налог: кого это коснется

Сейчас в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подал пакет законопроектов, который предусматривает налогообложение налогом на добавленную стоимость всех товаров, покупаемых на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости. В то же время ввозную пошлину, как и раньше, планируют взимать только с товаров дороже 150 евро. От налогов освободят только посылки стоимостью до 45 евро, если их отправляют физические лица без коммерческой цели.

Об этом сообщил Гетманцев в Telegram, пишет Liga.net. В настоящее время ставка НДС в Украине составляет 20%.

Законопроект, по словам Гетманцева, поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация предприятий информационных технологий, Ассоциация ритейлеров Украины, Торгово-промышленная палата Украины.

В сообщении депутата указано, что проекты изменений в Таможенный и Налоговый кодексы были "полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями".

Для упрощения процесса импорта предлагается внедрить механизм IOSS (как в Евросоюзе), где НДС может уплачивать непосредственно поставщик или маркетплейс и ввести новую таможенную декларацию для товаров небольшой стоимости (аналог европейской Н7).

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", – написал Гетманцев.

В настоящее время в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро. Это означает, что все посылки, стоимость которых не превышает 150 евро, не содержащие запрещенных к ввозу в страну товаров или веществ, не нарушают авторского права и имеют правильно заполненные сопроводительные документы, не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Если посылка стоит менее 150 евро, то она сразу посылается по адресу получателя без задержек на таможне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда работодатель "кинул" на деньги.