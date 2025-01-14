Гідна зарплата, і можна без досвіду. У Києві пропонують гарну "віддалену" вакансію

Є можливість професійного зростання

В Україні є чимало вакансій, де можна працювати віддалено. Наприклад, київська компанія шукає менеджера з продажів, який зможе працювати як в офісі, так і віддалено.

Відповідне оголошення розміщено на одному з сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата — від 36 000 до 38 000 гривень. Готові взяти на роботу людину без досвіду, надається безкоштовне навчання.

Претендент має володіти високою комунікабельністю та вміти спілкуватися з різними людьми. Також майбутній співробітник має бути відповідальним та організованим.

В його обов'язки входитимуть телефонні переговори з клієнтами компанії, консультування клієнтів щодо фінансових послуг та інвестиційних можливостей. Також менеджер має вести бази даних клієнтів та контролювати їх фінансові операції. Також він буде шукати нових клієнтів.

Серед переваг роботодавець вказав конкурентну заробітна плата (фіксована ставка 36 000 грн + бонуси), можливість професійного зростання та розвитку в успішній компанії. Також до них він зарахував графік роботи з 9:00 до 19:00, дружній колектив та комфортні умови роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові шукають активного пенсіонера на роботу з хорошою зарплатнею. Приватний підприємець запрошує на роботу відповідального та тямущого помічника та пропонує заробітну плату 26 тисяч гривень на місяць.