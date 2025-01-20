График работы формируете сами да еще за достойную зарплату: украинцам предлагают отдаленную вакансию

Работодатель даже предоставляет штатив для телефона

В Украине разыскивают преподавателя рисования на дистанционную работу. Оплата составляет 145-264 грн. в час и зависит от наполненности группы.

Заработанные деньги выплачивают каждую неделю. Соответствующая вакансия появилась на популярном сайте по поиску работы.

Кандидат должен иметь образование в художественной сфере (можно незаконченное), опыт преподавания и уметь находить общий язык с детьми.

Также требуется стабильный интернет и отсутствие проблем со светом, чтобы работник не пропадал из-за отключений. Плюсами будут наличие соответствующего планшета и владение программой Procreate или ее аналогами, но это не является обязательными требованиями.

Отмечается, что сначала дается небольшая загруженность от 3 часов в неделю, которая постепенно увеличивается.

Работодатель предлагает гибкий график, который работник будет выбирать сам. Но важно, чтобы время работы подходило для детей. Обязательна работа в выходные в первой половине дня.

Оплата составляет 145-264 грн. в час и зависит от наполненности группы. Зарплата выплачивается 1 раз в неделю.

Материалы предоставляются на средства компании, также может быть предоставлен штатив для телефона для проведения уроков.

Уроки проходят в групповом формате через платформу Zoom. Возраст детей от 5 до 16 лет. Продолжительность урока составляет 1-1,5 часа.

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