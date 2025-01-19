Можна заробляти до 50 тис. грн подорожуючи: пенсіонерам пропонують цікаву роботу

Претендентам потрібно мати необхідні документи та досвід роботи в Європі

Міжнародна логістична компанія з власним автопарком розшукує кандидатів на вакансію водія-міжнародника категорії СЕ. Готові узяти пенсіонера, людину з інвалідністю або жінку.

Але, окрім відповідного посвідчення водія, претендент повинен мати досвід роботи в Європі. Цікава вакансія з'явилася на популярному сайті з пошуку роботи.

Роботодавець зазначає, що робота лише по білому та в одинарному екіпажі. Потрібно перевозити вантажі на сідельному тягачі з тентовим напівпричепом.

Також в обов'язки водія входить контроль технічного стану транспорту та дбайливе ставлення до нього.

Кандидат повинен мати права категорії СЕ, закордонний біометричний паспорт та чіп-карту. Також обов'язковий досвід роботи на Європу або в Європі від 1 року.

Компанія готова взяти жінку з досвідом роботи, пенсіонера або людину з інвалідністю, та пропонує гідну заробітну плату.

Ставка складає 45 000 — 50 000 гривень на місяць та формується зі 1700 грн на день по Україні та 2000 грн на день за кордоном. Зазначається, що виплати здійснюються двічі на місяць.

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