Може не врятувати навіть бронь чи відстрочка: що робити у разі примусової мобілізації

Випадки, коли мобілізовують чоловіка з відстрочкою чи бронею без його згоди, має розглядати суд

В Україні діє воєнний стан, під час якого деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку або бронь від мобілізації. Однак в деяких ситуаціях ТЦК може незаконно мобілізувати особу.

Незаконною мобілізацією називають випадки, коли у чоловіків є відстрочка чи бронь. Відповідно ТЦК порушує закон, адже не звернув увагу на те, що в громадянина є документи, які підтверджують відстрочення від мобілізації, як пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко у коментарі для "Факти ICTV".

Якщо чоловіка, який має право на відстрочку, мобілізували, то він може оскаржити дії ТЦК в суді.

"Тобто потрібно звертатися до суду та оскаржувати незаконний наказ про мобілізацію", — пояснила вона.

Однак вона зауважує, що законно мобілізувати особу з відстрочкою чи бронею можуть у випадку, коли сам громадянин дав згоду на це.

"Якщо є добровільна згода від військовозобов’язаної особи, то навіть попри наявність відстрочки або бронювання, вона може бути мобілізована", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів військовозобов'язаному можна проігнорувати повістку.