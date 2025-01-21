Может не спасти даже бронь или отсрочка: что делать при принудительной мобилизации

Случаи, когда мобилизуют мужчину с отсрочкой или броней без его согласия, должен рассматривать суд

В Украине действует военное положение, во время которого некоторые военнообязанные могут получить отсрочку или бронь от мобилизации. Однако в некоторых ситуациях ТЦК может незаконно мобилизовать лицо.

Незаконной мобилизацией называют случаи, когда у мужчин есть отсрочка или бронь. Соответственно, ТЦК нарушает закон, ведь не обратил внимание на то, что у гражданина есть документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации, как пояснила адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко в комментарии для "Факты ICTV".

Если мужчину, имеющему право на отсрочку, мобилизовали, то он может обжаловать действия ТЦК в суде.

"То есть нужно обращаться в суд и обжаловать незаконный приказ о мобилизации", — пояснила она.

Однако она отмечает, что законно мобилизовать лицо с отсрочкой или броней могут в случае, когда сам гражданин дал согласие на это.

"Если есть добровольное согласие от военнообязанного лица, то даже несмотря на наличие отсрочки или бронирования, оно может быть мобилизовано", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз военнообязанному можно проигнорировать повестку.