Від штрафів до примусової доставки. Скільки разів можна проігнорувати повістку

За тривале ухилення від мобілізації можуть притягнути до кримінальної відповідальності

В Україні немає обмежень на повторне вручення повісток військовозобов’язаним. Кожна нова повістка встановлює новий обов’язок для громадянина з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повторна повістка має іншу дату, що створює нові правові підстави для обов’язкової явки до ТЦК. Ігнорування такого виклику може призвести до накладення адміністративного штрафу, однак сплата штрафу не звільняє від виконання обов’язків, визначених законодавством, пише РБК-Україна.

Згідно зі статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадянин залишається зобов’язаним виконати вимоги повістки навіть після сплати штрафу, оскільки це не скасовує виклику до ТЦК.

Що загрожує за ігнорування повістки

У разі повторного ігнорування виклику військовозобов’язаному можуть бути застосовані додаткові заходи:

Адміністративний штраф. Повторне правопорушення знову карається штрафом, але це не звільняє від обов’язків.

Повторне правопорушення знову карається штрафом, але це не звільняє від обов’язків. Тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом. ТЦК має право звернутися до суду з метою застосування цієї санкції.

ТЦК має право звернутися до суду з метою застосування цієї санкції. Примусова доставка. Поліція, за рішенням ТЦК, може примусово доставити порушника до центру комплектування.

Крім того, весь період ігнорування виклику вважається "триваючим адміністративним правопорушенням".

Кримінальна відповідальність: чого остерігатися

Нарватися на строк можуть чоловіки, які систематично уникають мобілізаційних зобов’язань. Караються такі порушники законом:

Стаття 336 ККУ. Ухилення від призову під час мобілізації чи в особливий період.

Ухилення від призову під час мобілізації чи в особливий період. Стаття 337 ККУ. Ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

Нагадуємо, що працівники ТЦК та СП мають право накладати штрафи на порушників військового обліку. Якщо не сплатити штраф вчасно, можна нарватися на арешт коштів на банківських рахунках, їх примусове списання, а також арешт майна з можливістю його подальшого продажу.

Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту отримання постанови про його накладення. Якщо постанову оскаржено, цей термін починається після того, як скаргу буде відхилено.

Раніше "Телеграф" писав, що є два способи оплати штрафу від ТЦК. Коли він може подвоїтися.